Suluova'da öğrenciler Cumhuriyet'in ilanını duyuran temsili gazete dağıttı

Makamında öğrencileri karşılayan Gürçam, Cumhuriyet’in ilan edildiği ilk günleri tekrar hatırlatan ve Cumhuriyet duyarlılığı gösteren öğrencilere teşekkür etti.

Dönemin kıyafetlerini giyen öğrenciler, Cumhuriyet Meydanı'nda gazeteleri dağıtarak, daha sonra Kaymakam Şafak Gürçam ve protokol üyelerine takdim etti.

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