Kaymakam Güneş'ten şehit ailesine ziyaret
Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, 15 Temmuz şehidi Ümit Çoban'ın annesi Arife ve babası Arslan Çoban ile Kıbrıs gazisi Abdullah Üklimek'i ziyaret etti.
Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, 15 Temmuz şehidi Ümit Çoban'ın annesi Arife ve babası Arslan Çoban ile Kıbrıs gazisi Abdullah Üklimek'i ziyaret etti.
Şahit ailesiyle sohbet eden Güneş, taleplerini dinledi.
Kaymakam Güneş, "Şehidimizin hatırasını yaşatmak ve ailemizin yanında olmak bizim için bir görevdir." dedi.
Gazi Abdullah Üklimek'i de ziyaret eden Güneş, gazilere duydukları minnet ve şükran dileklerini iletti.
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