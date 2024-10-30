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        Kaymakam Güneş'ten şehit ailesine ziyaret

        Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, 15 Temmuz şehidi Ümit Çoban'ın annesi Arife ve babası Arslan Çoban ile Kıbrıs gazisi Abdullah Üklimek'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 14:44 Güncelleme: 30.10.2024 - 14:44
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        Kaymakam Güneş'ten şehit ailesine ziyaret
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        Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, 15 Temmuz şehidi Ümit Çoban'ın annesi Arife ve babası Arslan Çoban ile Kıbrıs gazisi Abdullah Üklimek'i ziyaret etti.

        Şahit ailesiyle sohbet eden Güneş, taleplerini dinledi.

        Kaymakam Güneş, "Şehidimizin hatırasını yaşatmak ve ailemizin yanında olmak bizim için bir görevdir." dedi.

        Gazi Abdullah Üklimek'i de ziyaret eden Güneş, gazilere duydukları minnet ve şükran dileklerini iletti.

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