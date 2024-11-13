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        Amasya'da kamyonun damperi üst geçide çarparak yola düştü

        Amasya'nın Suluova ilçesinde bir kamyonun damperi üst geçide çarparak yola düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 16:12 Güncelleme: 13.11.2024 - 16:12
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        Amasya'da kamyonun damperi üst geçide çarparak yola düştü
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde bir kamyonun damperi üst geçide çarparak yola düştü.

        Amasya'dan Samsun'a giden, Mihraç Kaya'nın kullandığı 55 UG 381 plakalı kamyon, damperi açık olarak seyrettiği sırada Yarma Tepe mevkisindeki üst geçide çarptı.

        Kopan damper yola düştü, üst geçitte hasar oluştu.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Damperin iş makinesi yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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