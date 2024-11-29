Amasya'da depodan fore kazık çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlılardan biri tutuklandı

İlçede 20 Ekim'de bir şirketin deposundan yaklaşık 2 milyon lira değerindeki fore kazıkların çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir depodan demir kazık çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

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