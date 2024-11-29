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        Amasya'da depodan fore kazık çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlılardan biri tutuklandı

        Amasya'nın Suluova ilçesinde bir depodan demir kazık çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 11:32 Güncelleme: 29.11.2024 - 11:43
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        Amasya'da depodan fore kazık çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlılardan biri tutuklandı
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde bir depodan demir kazık çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

        İlçede 20 Ekim'de bir şirketin deposundan yaklaşık 2 milyon lira değerindeki fore kazıkların çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.

        Çalışma sonucu olayla ilgilileri görülen İ.B. (33), A.Ö, İ.Ö, V.C. ve H.Ç. gözaltına alındı.

        Cumhuriyet savcılığına çıkartılan şüphelilerden İ.B. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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