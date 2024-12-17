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        Suluova'da ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık kıyafet yardımı yapıldı

        Suluova Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından 480 ihtiyaç sahibi öğrenciye kışlık kıyafet yardımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 12:54 Güncelleme: 17.12.2024 - 13:10
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        Suluova'da ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık kıyafet yardımı yapıldı
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        Suluova Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından 480 ihtiyaç sahibi öğrenciye kışlık kıyafet yardımı yapıldı.

        STSO salonundaki programda konuşan Kaymakam Şafak Gürçam, bu tür organizasyonların, ihtiyaç sahibi öğrencilerin ihtiyaçlarının giderilmesinin yanı sıra yardımlaşma duygusunun pekişmesine de vesile olduğunu, ayrıca eğitim gören öğrencilerin kış şartlarından etkilenmeden eğitim hayatlarına daha sağlıklı devam etmeleri ve eğitim hayatlarındaki başarılarının desteklenmesi adına çok anlamlı olduğunu söyledi.

        Her yıl geleneksel olarak bu tür yardımları yaptıklarını belirten STSO Başkanı Turgut Aksu ise, "İmkanlar dahilinde her yıl belli adet ve miktarlarda ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımda bulunuyoruz. Eğitim yardımlarımız STSO için bir gelenek haline dönüştü, bundan sonraki yıllarda da devam edecek inşallah." dedi.

        Kışlık kıyafetler, öğrencilere dağıtılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu'ya teslim edildi.

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