Suluova'da ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık kıyafet yardımı yapıldı

Suluova Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından 480 ihtiyaç sahibi öğrenciye kışlık kıyafet yardımı yapıldı.

STSO salonundaki programda konuşan Kaymakam Şafak Gürçam, bu tür organizasyonların, ihtiyaç sahibi öğrencilerin ihtiyaçlarının giderilmesinin yanı sıra yardımlaşma duygusunun pekişmesine de vesile olduğunu, ayrıca eğitim gören öğrencilerin kış şartlarından etkilenmeden eğitim hayatlarına daha sağlıklı devam etmeleri ve eğitim hayatlarındaki başarılarının desteklenmesi adına çok anlamlı olduğunu söyledi.