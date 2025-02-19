Amasya'da ilkbahar dönemi şap aşılama kampanyası başladı

Amasya'da büyükbaş hayvanlarda et ve süt veriminde ciddi kayıplara neden olan şap hastalığı ile mücadele için ilkbahar dönemi şap aşılama kampanyası başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hastalığın ve kayıpların önüne geçebilmek için aşılama çalışması gerçekleştiriyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, kampanyanın 13 Nisan'a kadar devam edeceğini belirterek, "Hastalıktan korunmada aşılama çok önemlidir. Şap aşısı hastalığa karşı koruyucu olması yanında, büyükbaş hayvanların sevkleri ve buzağı destekleme işlemleri için de mecburidir." ifadesini kullandı.