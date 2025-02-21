Amasya'da apartman dairesinde çıkan yangında bir kadın öldü
Amasya'nın Merzifon ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında bir kadın yaşamını yitirdi.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında bir kadın yaşamını yitirdi.
Sofular Mahallesi Mehmet Feyzi Bey Sokak'taki 5 katlı apartmanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, evde Melisa Bayram'ın (30) cesedini buldu.
Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kadının cesedi, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
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