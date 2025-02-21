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        Haberler Spor Futbol İbrahim Hacıosmanoğlu: VAR'a gidilmeyen tartışmalı pozisyonlar yayınlanacak - Futbol Haberleri

        İbrahim Hacıosmanoğlu: VAR'a gidilmeyen tartışmalı pozisyonlar yayınlanacak

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Habertürk TV ve HT Spor ortak canlı yayınında birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Adana Demirspor maçında yaşanan penaltı pozsiyonunun VAR kaydının yayınlanmasıyla ilgili, "Yönetim kurulu olarak karar aldık. Bundan sonra bu tür pozisyonların hepsi yayınlanacak" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 22:03 Güncelleme: 21.02.2025 - 22:10
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        VAR'a gidilmeyen tartışmalı pozisyonlar yayınlanacak
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Habertürk TV ve HT Spor ortak canlı yayınında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ahmet Selim Kul'un sorularını yanıtladı.

        Tartışılan birçok konu hakkında samimi açıklamalar yapan Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Adana Demirspor maçının tartışmalı penaltı kararının VAR kaydının açıklanmasıyla ilgili de konuştu.

        "BU TÜR POZİSYONLARIN HEPSİ YAYINLANACAK"

        Hacıosmanoğlu, "Burada yönetim kurulu olarak karar aldık. Bundan sonra bu tür pozisyonların hepsi yayınlanacak. Karar aldıktan sonra onu yayınladık. Geriye dönük karar almadık" dedi.

        "BENİM DÜŞÜNCEM VAR ODASININ CANLI YAYINLANMASIYDI"

        TFF Başkanı ayrıca, VAR odası konuşmalarının canlı olarak yayınlamak istediklerini ancak UEFA'nın belirlediği protokollere takıldıklarını belirtti. Kayserispor-Konyaspor maçındaki tartışmalı VAR kararını da eleştiren Hacıosmanoğlu, "Benim düşüncem VAR odasının canlı yayınlanmasıydı. Girip canlı seyredeceksin orada ne konuşuluyor diye. Şimdi 'yapı' diyorlar ya. Konya-Kayserispor maçı var. Yabancı VAR var. VAR hakemi yabancı, diyor ki 'pozisyonu defans oyuncusundan çizme' diyor. İskeletleri tanımlıyorsunuz, aynı iskeletleri tanımlayamıyor. Manuel çizmek lazım. Defanstan çizersek yanlış görünüyor, atak oyunundan çizersen başka çıkıyor. İki kez söylüyor, amir o değil mi? O arkadaş yine aynı yerden çiziyor. O arkadaşı bir daha buraya göndermeyin dedik. Sonuçta sana VAR amiri atak oyuncusundan çiz diyor. Sen defanstan çiziyorsun. Federasyona bir kazık olsun işte, ne olabilir ki?" ifadelerini kullandı.

        "MURAT SANCAK'IN TEPKİSİ DOĞRU DEĞİLDİ"

        Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak ile karşılaşma sırasında telefon görüşmesi yaptıklarını da belirten Hacıosmanoğlu, Sancak'ın verdiği kararın doğru olmadığını söyleyip, "Murat Sancak beni aradı 'takımı sahadan çekeceğim' dedi. 'Yapma' dedik. Kendine göre tepki gösterdi ama doğru tepki değildi. Talimatları değiştirdik. Ağır para cezaları getirdik. Mücbir sebeplerle çıkamayabilirsin o ayrı. Bir sene sonra -9'la başlayacak diye değişiklik yaptık." dedi.

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