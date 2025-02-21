Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Habertürk TV ve HT Spor ortak canlı yayınında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ahmet Selim Kul'un sorularını yanıtladı.

"EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞIM CEPHE ALMASI"

Trabzonspor'un hali orada, Sivasspor'un hali orada. Dokunmak istesek onlara ederdik... Aynı dnemde başkanlık yaptık. En büyük hayal kırıklığım, Dursun başkanın, Dursun ağabeyin bize karşı cephe alması... Bunu anlamış değilim.

🎙️ İbrahim Hacıosmanoğlu: En büyük hayal kırıklığım Dursun Özbek'in cephe alması. pic.twitter.com/1Y6720xxGG — HT Spor (@HTSpor) February 21, 2025

"SAMİMİYETSİZLİK NERESİNDE?"

Derbi maçı oynanacak, iki kulübe de davetiye yazdık. Federasyon tarihinde herhalde ilktir. 4 kulüp başkanıyla kahvaltı yaptık. Biz davetiyeyi gönderdik. Genel sekreterleri Mecnun başkanı aradı. 'Başkanımız katılacak, Salı günü divan toplantımız var, Çarşamba olması mümkün mü?' dedi. Arkadaşlar bunun üzerine Fenerbahçe'ye döndü. Fenerbahçe Kulübü 'uygun' dedi. Mecnun Başkan tekrar genel sekreterlerine döndü. Fenerbahçe'nin uygun olduğunu söyledi. Teyitleştiler. Siz federasyon olarak ortam gerilmesin, dostluk mesajları verilsin, bunun duyurusunu kamuoyuna yapmak kadar doğal ne var? Rize maçından 1 saat önceye denk gelmiş. Açıklamada ne var ki maçı etkilesin. Samimiyetsizlik neresinde? Genel sekreteriniz tiyatro çeviriyorsa bunun sorumlusu biz değiliz ki?

🎙️ İbrahim Hacıosmanoğlu: Derbi maçı oynanacak, iki kulübe de davetiye yazdık. Federasyon tarihinde herhalde ilktir. 4 kulüp başkanıyla kahvaltı yaptık. Biz davetiyeyi gönderdik. Genel sekreterleri Mecnun başkanı aradı. "Başkanımız katılacak, Salı günü divan toplantımız var,… pic.twitter.com/sv343O2ESo — HT Spor (@HTSpor) February 21, 2025

"G.SARAY'A OPERASYON YAPIYORSAK 6 PUAN FARK NASIL OLUR?"

Toplantıdan önce Fenerbahçe Başkanı'nı aramadım; çünkü geleceğini beyan etti. Mecnun Başkana 'Başkanı arar mısın' dedim. Divan toplantısından sonra Dursun Başkan aradı. Güzel bir konuşma geçti aramızda. Salı akşamı konuştuk. 'Bizim seninle problemimiz yok' dedi. Rakibiyle ilgili problemi söyledi. 'Sayın başkan bugüne kadar dostluktan başka bir şey yapmadım, bizi niye katıyorsun' dedim. 'Başkanım Giresun'da atasözü var 'eşeğini dövemeyen semerini döver' diye' dedi. Manasını sormadım. Aramızda mesele yok ki. Sivasspor'un, Trabzonspor'un durumu ortada. Bunlar bizim ruhumuza işlemiş. Galatasaray'a organizasyon yapıyorsak bugüne kadar beceremedik mi bunu, 6 puan nasıl fark olur? Biz şimdi kendi hakemlerimizle beceremedik, UEFA ile pazarlık yaptık da 'sen bize en iyi hakemi gönder de operasyon yapalım' böyle mi dedik biz?

💥 "Divan toplantısından sonra Dursun Başkan aradı."



🎙️ İbrahim Hacıosmanoğlu: Güzel bir konuşma geçti aramızda. Salı akşamı konuştuk. "Bizim seninle problemimiz yok." dedi. Rakibiyle ilgili problemi söyledi. "Sayın başkan bugüne kadar dostluktan başka bir şey yapmadım, bizi… pic.twitter.com/Gjtyfr6ZJj — HT Spor (@HTSpor) February 21, 2025

"KONU ÜLKE MESELESİNE DÖNÜYOR"

Bugün geldiğimiz seviyeye baktığımızda Galatasaray Kulübü olarak memleketimizin huzurunu, futbol paydaşlarının samimiyetini çok isteyen biri ben ve arkadaşlarım diyor. Bizim göstermelik dostluklara ihtiyacımız yok, samimi olan her şeyin içinde varız, deniyor. Futbolun dünya markası olmuş kulübüyüz, diyor. Tamam güzel. Kardeşi kardeşe düşman eden bir çalışmanın içine girmemek lazım, ülkemizin buna ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum, diyor. Konu ülke meselesine dönüyor...

"CUMHURBAŞKANIMIZIN EMPERYALİST GÜÇLERLE YAPTIĞI MÜCADELENİN ŞAHİDİYİM"

Rakibinin Türkiye'de kaos çıkarmaya, milleti bölmeye çabaladığını söylüyor, bu beni ilgilendiren konu. Biz milletimizin, devletimizin yanındayız diyor, teşekkür ediyorum. Rakibini burada milleti ölmeye, beka sorunu yaratmaya çağırıyor. Bunun cevabını rakibine verebilirsiniz. Cevabın rakibin verir. Akıbetinde bizi değirmene su taşımakla suçluyor. 'Bir takımın federasyon başkanı olmayın' diyor. 'Siz bunun değirmenine su taşıyorsunuz' diyorsunuz Sayın Ali Koç'la bizi bu işe katmaya çalışıyor. Ben canlı yayında sayın Cumhurbaşkanımız için 'benim ömrümden alsın Cenab-ı Allah ona versin' diyen kişiyim. 2013'de dünyayı yöneten emperyalist güçlere 'ben bağımsız bir ülke olacağım' diye raconu kestikten sonra bu ekonomik sıkıntılara girildi. O emperyalist güçlerle yaptığı mücadelenin şahidiyim.