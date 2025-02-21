Eyüpspor: 1 - Beşiktaş: 3 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında ikas Eyüpspor sahasında Beşiktaş'la kozlarını paylaştı. 4 gol çıkan mücadeleyi konuk takım 3-1 kazandı.

Ev sahibi ekip 1. dakikada Tayfur Bingöl'le öne geçerken; siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 18'de Rafa Silva, 45+2. dakikada Milot Rashica ve 60. dakikada ise Semih Kılıçsoy kaydetti.

Bu sonucun ardından 3 maçtır kazanan Beşiktaş 41 puana yükseldi. 3 maçtır galip gelemeyen Eyüpspor ise 40 puanda kaldı.

Ligin 26. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Eyüpspor ise Gaziantep FK'ya konuk olacak.

BEŞİKTAŞ'TA TEK DEĞİŞİKLİK Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u Tüpraş Stadı'nda 2-1 yendikleri karşılaşmanın başlangıç kadrosunda tek değişikliğe gitti. REKLAM Solskjaer'in Trabzonspor karşısında savunmada görev verdiği Emirhan Topçu, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken oyuncunun yerine Tayyip Talha Sanuç, 11'de şans buldu.

ARROYO İLK KEZ FORMAYI GİYDİ Beşiktaş'ta yeni transfer Elan Ricardo, ikas Eyüpspor karşısında müsabaka kadrosunda yer aldı. Ara transfer döneminde transfer edilen Kolombiyalı futbolcu, eflatun-sarılı ekibe karşı mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Öte yandan Keny Arroyo da kadroda yer alırken, 76. dakikada Joao Mario'nun yerine oyuna girdi ve Beşiktaş formasını resmi müsabakada ilk kez giydi.

EMİRHAN VE MUÇİ KADRODA YOK Beşiktaş'ta Emirhan Topçu ile Ernest Muçi, ikas Eyüpspor karşısında sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Siyah-beyazlı takımın milli oyuncusu Emirhan Topçu ile Arnavut futbolcu Ernest Muçi, hafif kas sakatlığı sebebiyle Eyüpspor karşısında riske edilmedi. TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERMEDİ ikas Eyüpspor ile Beşiktaş arasında oynanan mücadeleye iki takım taraftarı da ilgi göstermedi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabaka soğuk havada oynanırken ev sahibi ve deplasman takımı tribünlerinde büyük boşluklar göze çarptı.

MAÇTAN DAKİKALAR 1. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takımda Emre Mor'un pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Tayfur Bingöl'ün dokunuşuyla meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'un yanından ağlarla buluştu: 1-0. 9. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Joao Mario'nun ceza sahası sol çaprazından arka direğe yaptığı ortada Immobile, topu altıpas önüne çevirdi. Rashica'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Berke Özer'in de müdahalesiyle üst direğe çarptı. Dönen top yeniden Rashica'nın önünde kalırken oyuncunun tamamlamak istediği meşin yuvarlak, yine Berke Özer'de kaldı. 16. dakikada siyah-beyazlılar bir kez daha direğe takıldı. Rafa Silva'nın savunma arasına attığı pasa hareketlenen Immobile, topu ayağından açınca kaleci Berke Özer kayarak araya girdi. Kısa düşen meşin yuvarlağı ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Joao Mario'nun aşırtma vuruşunda top üst direkten döndü. 18. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Ceza yayının içindeki Immobile'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa Silva, net bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.