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        Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

        Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 13:56 Güncelleme: 20.02.2025 - 14:23
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        Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
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        Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Kentin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağışı etkili oldu.

        Göynücek ilçesine bağlı Alan köyü ve Taşova ilçesine bağlı Dereli ve çevre köylerde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.

        Yağışın sürdüğü yaylalarda ise kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı.

        Öte yandan kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamayan 16 köyün yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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