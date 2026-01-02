Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Yolu kapalı köyde yaralanan kişi paletli kar ambulansıyla hastaneye kaldırıldı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşadığı köyde yaralanan kişi, kar nedeniyle yolun kapalı olması üzerine paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 20:16 Güncelleme: 02.01.2026 - 20:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yolu kapalı köyde yaralanan kişi paletli kar ambulansıyla hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşadığı köyde yaralanan kişi, kar nedeniyle yolun kapalı olması üzerine paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

        Çakırsu köyünde oturan 71 yaşındaki Ş.K, yüksekten düşmesi sonucu başından yaralandı.

        Ş.K'nin yakınlarının 112 Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulunmasının ardından köye sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Yolun kar nedeniyle kapalı olması üzerine, köye paletli ambulans sevk edildi.

        Ekiplerce evinden alınan yaralı, Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Udinese'den Zaniolo açıklaması! Bonservisi...
        Udinese'den Zaniolo açıklaması! Bonservisi...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Galatasaray, Noa Lang için devrede!
        Galatasaray, Noa Lang için devrede!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        Akıl almaz hata!
        Akıl almaz hata!
        Saldırgan 14 yaşında! Markete ateş açtı!
        Saldırgan 14 yaşında! Markete ateş açtı!
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi

        Benzer Haberler

        Kar yağarken havuza girdi
        Kar yağarken havuza girdi
        Yolu kapalı köyde sandalyeden düşüp başını çarptı, paletli ambulansla hasta...
        Yolu kapalı köyde sandalyeden düşüp başını çarptı, paletli ambulansla hasta...
        Amasya'da Gazze'ye destek etkinliği düzenlendi
        Amasya'da Gazze'ye destek etkinliği düzenlendi
        Sollamaya çalıştığı otomobilin önüne düştü, ezilmekten son anda kurtuldu
        Sollamaya çalıştığı otomobilin önüne düştü, ezilmekten son anda kurtuldu
        Amasya'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
        Amasya'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
        Öğrenciler çektikleri videoyla Vali Bakan'dan okulların tatil edilmesini is...
        Öğrenciler çektikleri videoyla Vali Bakan'dan okulların tatil edilmesini is...