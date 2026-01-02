Yolu kapalı köyde yaralanan kişi paletli kar ambulansıyla hastaneye kaldırıldı
Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşadığı köyde yaralanan kişi, kar nedeniyle yolun kapalı olması üzerine paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşadığı köyde yaralanan kişi, kar nedeniyle yolun kapalı olması üzerine paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.
Çakırsu köyünde oturan 71 yaşındaki Ş.K, yüksekten düşmesi sonucu başından yaralandı.
Ş.K'nin yakınlarının 112 Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulunmasının ardından köye sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yolun kar nedeniyle kapalı olması üzerine, köye paletli ambulans sevk edildi.
Ekiplerce evinden alınan yaralı, Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.