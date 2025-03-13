Amasya'da otluk alanda başlayıp ağaçlık bölgeye sıçrayan yangın söndürüldü
Amasya'nın Taşova ilçesinde, otluk alanda başlayıp ağaçların bulunduğu bölgeye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Amasya'nın Taşova ilçesinde, otluk alanda başlayıp ağaçların bulunduğu bölgeye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Çılkıdır köyünde, Yeşilırmak kenarından bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, ağaçlık alana sıçradı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekipleri ve iş makinelerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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