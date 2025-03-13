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        Amasya'da otluk alanda başlayıp ağaçlık bölgeye sıçrayan yangın söndürüldü

        Amasya'nın Taşova ilçesinde, otluk alanda başlayıp ağaçların bulunduğu bölgeye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 16:53 Güncelleme: 13.03.2025 - 17:20
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        Amasya'da otluk alanda başlayıp ağaçlık bölgeye sıçrayan yangın söndürüldü
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde, otluk alanda başlayıp ağaçların bulunduğu bölgeye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Çılkıdır köyünde, Yeşilırmak kenarından bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, ağaçlık alana sıçradı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekipleri ve iş makinelerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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