Gümüşhacıköy'de Engelliler Haftası'nda özel öğrenciler için etkinlik düzenlendi

Etkinlikte öğrencilerle ilgilenen Güneş, onlarla sohbet ederek hediyelerini takdim etti.

Kaymakam Büşra Güneş, yaptığı konuşmada, özel çocukların toplumdaki yerinin ve değerinin önemine vurgu yaparak, "Onların hayatlarına dokunmak, eğitim ve sosyal hayatta yanlarında olmak hepimizin sorumluluğudur." dedi.

10-16Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Gümüşhacıköy'de ilçesinde özel eğitim öğrencileri, velileri ve öğretmenlerine yönelik etkinlik düzenlendi.

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