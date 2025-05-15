Gümüşhacıköy'de Engelliler Haftası'nda özel öğrenciler için etkinlik düzenlendi
10-16Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Gümüşhacıköy'de ilçesinde özel eğitim öğrencileri, velileri ve öğretmenlerine yönelik etkinlik düzenlendi.
10-16Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Gümüşhacıköy'de ilçesinde özel eğitim öğrencileri, velileri ve öğretmenlerine yönelik etkinlik düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, özel eğitim sınıfı bulunan okulların müdürlerinin organizasyonuyla gerçekleştirilen programda, öğrenciler mutlu oldu.
Kaymakam Büşra Güneş, yaptığı konuşmada, özel çocukların toplumdaki yerinin ve değerinin önemine vurgu yaparak, "Onların hayatlarına dokunmak, eğitim ve sosyal hayatta yanlarında olmak hepimizin sorumluluğudur." dedi.
Etkinlikte öğrencilerle ilgilenen Güneş, onlarla sohbet ederek hediyelerini takdim etti.
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