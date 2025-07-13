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        Amasya'da köy derneği şehitler için mevlit okuttu

        Amasya'nın Taşova ilçesinde, Arpaderesi Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından mevlidi şerif okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 18:16 Güncelleme: 13.07.2025 - 18:19
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        Amasya'da köy derneği şehitler için mevlit okuttu
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        Amasya’nın Taşova ilçesinde, Arpaderesi Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından mevlidi şerif okutuldu.

        Dernek tarafından yapılması planlanan köy şenliği iptal edilerek, şehit olan askerler için mevlit programı düzenlendi.

        Köy camiinde öğle namazı öncesi Kuran-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi.

        Köy Derneği başkanı Recep Bolat gazetecilere yaptığı açıklamada, Dernek yönetimi olarak şehitlerimiz için mevlidi şerif düzenleyerek Kuran-ı Kerim okutmaya karar verdik. Bu vatanı, vatan yapan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum, Türk milleti ilelebet yaşayacaktır" dedi.

        Mevlit programı yemek ikramı ile sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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