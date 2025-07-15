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        Amasya'da 15 Temmuz kapsamında şehitlik ziyaret edildi

        Amasya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Tekirdede Şehitliği'nde anma töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 15:38 Güncelleme: 15.07.2025 - 15:38
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        Amasya'da 15 Temmuz kapsamında şehitlik ziyaret edildi
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        Amasya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Tekirdede Şehitliği’nde anma töreni gerçekleştirildi.

        Programda şehit kabirlerine karanfil bırakılarak Kur’an-ı Kerim tilaveti eşliğinde dua edildi.

        Amasya Valisi Önder Bakan, "İstiklal ve istikbalimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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