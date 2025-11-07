Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya Valisi Bakan lise öğrencilerini ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 17:03 Güncelleme: 07.11.2025 - 17:08
        Amasya Valisi Bakan lise öğrencilerini ziyaret etti
        Amasya Valisi Önder Bakan, Macit Zeren Fen Lisesini ziyaret ederek öğrencilere bir araya geldi.

        Vali Bakan, İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ile birlikte Macit Zeren Fen Lisesini ziyaret ederek öğrencilerimizle ve öğretmenlerimizle bir araya geldi.

        Öğrencilerle eğitim ve gelecek hayalleri üzerine sohbet ederek onlara tavsiyelerde bulunan Vali Bakan, öğrencilerin istek ve taleplerini dinleyerek derslerinde başarılar diledi.

        Eğitimcilerle de bir buluşma gerçekleştiren Vali Bakan, okulda yapılan eğitim çalışmaları, planlanan eğitim faaliyetleri, okulun fiziki durumu, istek ve ihtiyaçları konusunda istişarelerde bulunarak Amasya’da eğitimin kalitesini arttırmaya yönelik öneri ve tavsiyeleri dinledi.

        Vali Bakan özverili çalışmalarından dolayı eğitimcilere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

