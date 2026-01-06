Amasya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 ruhsatsız silah ele geçirildi

Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 604 fişek ile silah parçası ele geçirdi.

Ekipler, Merzifon ilçesinde ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen ikamet, bağ evi ve iş yerine operasyon düzenledi.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 4 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

