        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 ruhsatsız silah ele geçirildi

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 4 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 17:20 Güncelleme: 06.01.2026 - 17:20
        Amasya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 ruhsatsız silah ele geçirildi
        Amasya’nın Merzifon ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 4 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

        Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ruhsatsız silah bulunduranların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

        Ekipler, Merzifon ilçesinde ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen ikamet, bağ evi ve iş yerine operasyon düzenledi.

        Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 604 fişek ile silah parçası ele geçirdi.

        2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

