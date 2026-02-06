Habertürk
        Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Giriş: 06.02.2026 - 10:19 Güncelleme: 06.02.2026 - 10:19
        Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Amasya'nın Merzifon ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        K.A. yönetimindeki 05 ACR 38 plakalı otomobil ile A.K.Ç. idaresindeki 05 KH 030 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücülerden A.K.Ç. ile aynı araçta bulunan B.K. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

