Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. K.A. yönetimindeki 05 ACR 38 plakalı otomobil ile A.K.Ç. idaresindeki 05 KH 030 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerden A.K.Ç. ile aynı araçta bulunan B.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

