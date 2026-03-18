        Suluova Kaymakamlığı gazi ve şehit aileleri onuruna iftar verdi

        Suluova Kaymakamlığı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri, gazi ve aileleri onuruna iftar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 20:57 Güncelleme:
        Suluova Kaymakamlığı gazi ve şehit aileleri onuruna iftar verdi

        Suluova Kaymakamlığı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri, gazi ve aileleri onuruna iftar verdi.

        Bir restoranda düzenlenen programda Kaymakam Şafak Gürçam, katılımcılarla sohbet ederek. şehit ailesi, gazi ve ailelerine vefa ve minnet duygularını dile getirdi.

        Vatan ve milletin bağımsızlığı için canlarını feda eden tüm şehitler ile hayatını kaybeden gazileri rahmetle anan Gürçam, "Bugün huzurlu bir vatana sahipsek, bunu kahraman şehit ve gazilerimize borçluyuz. Onlardan geriye kalan siz değerli şehit ailelerimiz ve gazilerimizde bizlere emanetsiniz. Şehit ve gazilerimizin bu emanetlerine devlet ve millet olarak sonsuza kadar sahip çıkılacaktır. Şehitlerimizin emaneti olan siz ailelerimize ve gazilerimize her zaman kapılarımız açıktır." ifadelerini kullandı.

        Belediye Başkanı Rifat Uzun ise aziz vatanı kendilerine bırakan, canlarını feda eden tüm şehitlere, bedenen ve ruhen bedel ödeyen gazilere teşekkür etti.

        İftar sonrası Kaymakam Gürçam ile Belediye Başkanı Uzun, şehit aileleri ile gazi ve ailelerinin sorun ve taleplerini dinledi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddete toleransımız yoktur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddete toleransımız yoktur
        Almanya Başbakanı: Washington bize danışmadı
        Rutte'den Hürmüz Boğazı açıklaması
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        Laricani suikastının perde arkası
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Fenerbahçe'den prim haberleri için açıklama!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Kuryeyi darbetti, aracıyla ezdi geçti!
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        18 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Ramazan Günlüğü
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"

        Taşova'da gazi ve şehit aileleri onuruna iftar programı düzenlendi
        Amasya Valisi Bakan'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zafe...
        Amasya'da 65 yetime bayramlık hediye edildi
        Merzifon'dan kısa kısa
        Merzifon'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü kutlandı
        Özel öğrenciler Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ni çektikleri...