        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Amasya Valisi Bakan'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü mesajı

        Amasya Valisi Önder Bakan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 14:01 Güncelleme:
        Amasya Valisi Bakan'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü mesajı

        Amasya Valisi Önder Bakan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Bakan, mesajında, Çanakkale Zaferi’nin milletin vatan sevgisinin, inancının ve bağımsızlık uğruna gösterdiği eşsiz fedakarlığın tarihe altın harflerle yazıldığı bir kahramanlık destanı olduğunu belirtti.

        Bir milletin istiklalini, kendi eliyle nasıl değiştirebileceğinin en güçlü nişanesi olan Çanakkale Zaferi’nin dünyanın en güçlü ordularına karşı imanla yoğrulmuş bir iradenin, cesaretin ve sarsılmaz bir vatan aşkının ortaya koyulduğu eşsiz bir direnişin adı olduğunu vurgulayan Bakan, şunları kaydetti:

        "Aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanan Çanakkale, milletimizin hafızasında ebediyen yaşayacak bir onur ve fedakarlık abidesidir. Bizlere düşen en büyük görev ise onların emanet ettiği bu mukaddes vatanı aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı sorumluluk duygusuyla korumak ve gelecek nesillere güçlü bir şekilde taşımaktır. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümünde Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet, hürmet ve minnetle yad ediyorum."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        MSB: Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump NATO'ya öfkeli
        Trump NATO'ya öfkeli
        WP: İsrail İran'ın kırılmadığı görüşünde
        WP: İsrail İran'ın kırılmadığı görüşünde
        Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam gelecek mi?
        Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam gelecek mi?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        İlanlar mercek altında
        İlanlar mercek altında
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Kenan Yıldız'dan milli takım itirafı!
        Kenan Yıldız'dan milli takım itirafı!
        Atatürk, 18 Mart'ta denetime giderken bombardımana yakalanmış
        Atatürk, 18 Mart'ta denetime giderken bombardımana yakalanmış
        Vodafone Türkiye'nin karbon emisyonu 5 yılda yüzde 94,77 azaldı
        Vodafone Türkiye’nin karbon emisyonu 5 yılda yüzde 94,77 azaldı
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Bayramda yolculuk nereye?
        Bayramda yolculuk nereye?
        Kemoterapiyi tamamladı
        Kemoterapiyi tamamladı
        "Ne olur bağırtmayın"
        "Ne olur bağırtmayın"
        Tarım arazilerinde talana, "hobi bahçesi" freni
        Tarım arazilerinde talana, “hobi bahçesi” freni
        "Gençlere büyük haksızlık"
        "Gençlere büyük haksızlık"

