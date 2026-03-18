        Amasya Haberleri

        Amasya'da 65 yetime bayramlık hediye edildi

        Amasya İHH Yetim Birimi ve Kadın Komisyonu, Ramazan Bayramı öncesinde 65 yetim ve muhtaç çocuğa bayramlık kıyafetler hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 13:58 Güncelleme:
        Amasya İHH Yetim Birimi Başkanı Rabiya Aydın, her yıl geleneksel hale getirdikleri bayramlık hediye çalışmasını bu yıl da tamamladıklarını belirterek, "Her yıl olduğu gibi bu ramazan ayında da yetim ve muhtaç yavrularımıza bayramlık hediyelerini ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeryüzünde çocukların katledildiği ve çocukların yetim bırakıldığı zorlu bir dünya düzeninde, bizler kararlılıkla iyiliğin tarafında olmaya devam edeceğiz." dedi.


        Bağışçılara teşekkür eden Aydın, yetimlerin toplumdaki önemine dikkat çekerek, "Yetim gülerse dünya güler" sloganıyla çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        MSB: Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump NATO'ya öfkeli
        Trump NATO'ya öfkeli
        WP: İsrail İran'ın kırılmadığı görüşünde
        WP: İsrail İran'ın kırılmadığı görüşünde
        Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam gelecek mi?
        Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam gelecek mi?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        İlanlar mercek altında
        İlanlar mercek altında
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Kenan Yıldız'dan milli takım itirafı!
        Kenan Yıldız'dan milli takım itirafı!
        Atatürk, 18 Mart'ta denetime giderken bombardımana yakalanmış
        Atatürk, 18 Mart'ta denetime giderken bombardımana yakalanmış
        Vodafone Türkiye’nin karbon emisyonu 5 yılda yüzde 94,77 azaldı
        Vodafone Türkiye’nin karbon emisyonu 5 yılda yüzde 94,77 azaldı
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Bayramda yolculuk nereye?
        Bayramda yolculuk nereye?
        Kemoterapiyi tamamladı
        Kemoterapiyi tamamladı
        "Ne olur bağırtmayın"
        "Ne olur bağırtmayın"
        Tarım arazilerinde talana, “hobi bahçesi” freni
        Tarım arazilerinde talana, “hobi bahçesi” freni
        "Gençlere büyük haksızlık"
        "Gençlere büyük haksızlık"

        Benzer Haberler

        Merzifon'dan kısa kısa
        Merzifon'dan kısa kısa
        Merzifon'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü kutlandı
        Merzifon'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü kutlandı
        Özel öğrenciler Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ni çektikleri...
        Özel öğrenciler Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ni çektikleri...
        Gümüşhacıköy'de Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl...
        Gümüşhacıköy'de Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl...
        Taşova'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yı...
        Taşova'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yı...
        Hamamözü'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısı...
        Hamamözü'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısı...