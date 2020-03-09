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Hamamözü'ndeki köy yollarına bakım

İHA

Amasya İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Hamamözü ilçesindeki köy yollarında bakım, onarım ile genişletme çalışması gerçekleştirildi.

Hamamözü'ndeki köy yollarına bakım

Amasya İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Hamamözü ilçesindeki köy yollarında bakım, onarım ile genişletme çalışması gerçekleştirildi.
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri sorumluluk alanları içerisindeki yollarda iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Köy içi ve bağlantı yollarında zamanla meydana tahribatlar için iş makineleri vasıtasıyla malzeme serilerek belirli noktalara da tahliye kanalları açıldı. Ekipler aynı zamanda da güvenli ulaşımı tehlikeye sokan virajlarda düzeltme ve genişletme çalışmaları yaparak şarampollerde de güçlendirici bir takım çalışmaları da yerine getirdi.
Arpaderesi köyünde 1,5 km, Aksu Mahallesinde 400 metre, Tepeköy’de 500 metre, Kızılcaören Köyünde 1,5 km’lik asfalt yolda genişletme çalışması yapılırken, Gölköy ile Hıdırlar köylerinde de 200 metre kumlama faaliyetleriyle bölgede trafiği güvenli hale getirmeye çalışıldı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, “Köy yollarımızda gerçekleştirdiğimiz bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları ile trafik güvenliğini sağlayarak köylerde yaşayan vatandaşlarımızın tarlalarına, diğer köylere ve şehirlere daha rahat ulaşım yapmalarını sağlamış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

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