Şehit oğlu Emirhan'ın, üniforma isteğini polisler gerçekleştirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit oğlu Emirhan'ın, üniforma isteğini polisler gerçekleştirdi

DHA

Şehit oğlu Emirhan'ın, üniforma isteğini polisler gerçekleştirdi


Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)AMASYA'da polis ekipleri, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Erdem Diker'in evini ziyaret edip, 5,5 yaşındaki oğlu Emirhan´ın polis üniforması isteğini yerine getirdi.
Memleketi Tokat'tan İstanbul'a taşınarak PVC işi yaparak geçimini sağlayan Erdem Diker, FETÖ´nün 15 Temmuz 2016´daki darbe girişimi sırasında darbecilere karşı koymaya çalışırken şehit oldu. Diker'in, Amasya'daki merkez İpekköy Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret eden Toplum Destekli Polis ekipleri, şehidin 5,5 yaşındaki oğlu Emirhan´a de polis üniforması hediye etti. Emirhan, polis ekiplerinin bayram arifesindeki sürprizi karşısında, giydiği üniformayla büyük mutluluk yaşadı.
`POLİSLERİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN´
Torununun bayram arifesinde isteğini yerine getiren polis teşkilatına minnettar olduğunu belirten şehidin kayınpederi Osman Hendek (57), "Damadım 15 Temmuz´da Fetullahçı Terör Örgütü´nün hain darbe girişimi gecesi Tuzla ilçesi Orhanlı gişeleri üzerinde şehit oldu. Torunum bir önceki bayramda polislerimiz ziyaretimize geldiğinde kendilerinden polis kıyafeti istemişti. Bu bayram arifesinde de bu isteğini yerine getirerek yavrumuzu sevindirdiler. Polis teşkilatımızın mensuplarına bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
`OĞLUM POLİS KIYAFETİNİ GÖRÜNCE ÇOK MUTLU OLDU´
Oğlunu ve kendisini mutlu eden polislere teşekkür ettiğini söyleyen şehit annesi Gülsüm Diker (29) ise, "Bugün Polis ağabeylerim ve ablalarım oğlumun çok istediği polis kıyafetini bayram arifesinde getirerek, bizlere çifte bayram yaşattılar. Bizi zor zamanlarımızda yalnız bırakmayarak, bu duyguyu bizlere yaşatan emniyet teşkilatımızın değerli mensuplarına teşekkür ediyorum. Oğlum polis abileri ve ablalarının getirdiği kıyafeti görünce çok mutlu oldu" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merkez Sinan HARMANCI
2020-07-30 15:10:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Her bayram gizliden arayıp, 150 çocuğa bayramlık alıyorlar
YEREL HABERLER Her bayram gizliden arayıp, 150 çocuğa bayramlık ...
30 yıllık ustadan “Bıçaklarınızı son güne bırakmayın” çağrısı
YEREL HABERLER 30 yıllık ustadan “Bıçaklarınızı son güne bırakmayın” ...
Merzifon’da fiziksel mesafe ve maske kontrolü yapıldı
YEREL HABERLER Merzifon’da fiziksel mesafe ve maske kontrolü yapıldı
Kadına şiddete karşı tişörtlü farkındalık
YEREL HABERLER Kadına şiddete karşı tişörtlü farkındalık
Kaya: “Etleri büyük parçalar halinde hava almayacak biçimde üst üste yığmayın”
YEREL HABERLER Kaya: “Etleri büyük parçalar halinde hava almayacak ...
Amasya'da korkutan orman yangını
YEREL HABERLER Amasya'da korkutan orman yangını
Kaymakam Demirkale, şehit ailesini yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Kaymakam Demirkale, şehit ailesini yalnız bırakmadı
Bin 171 kişiye 585 bin lira nakdi yardım desteği
YEREL HABERLER Bin 171 kişiye 585 bin lira nakdi yardım desteği
Akülü araba bayram hediyesi oldu
YEREL HABERLER Akülü araba bayram hediyesi oldu
Amasya'da bayram hazırlıkları Köylü kadınlar asırlık geleneği sürdürüyor
YEREL HABERLER Amasya'da bayram hazırlıkları Köylü kadınlar asırlık ...
Sosyal mesafeli pazarlık istasyonu
YEREL HABERLER Sosyal mesafeli pazarlık istasyonu
Amasya'daki Venk Suyu'ndan ülkelerine götürüp, vaftiz törenlerinde kullanıyorlar
YEREL HABERLER Amasya'daki Venk Suyu'ndan ülkelerine götürüp, vaftiz ...
Vali Masatlı’dan Amasya OSB müteşebbis heyeti ve sanayicilerle toplantı
YEREL HABERLER Vali Masatlı’dan Amasya OSB müteşebbis heyeti ve ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X