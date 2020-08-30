Taşova’da sosyal mesafeli, maskeli 30 Ağustos töreni

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98.yılı kutlamaları kapsamında Amasya’nın Taşova ilçesinde tören düzenlendi.
Sosyal mesafe kurallarına göre yapılan törende Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılması sonrası saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşlı okundu.
Törene, Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.