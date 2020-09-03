Pikap şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

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Amasya’nın Taşova ilçesinde bir pikabın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, AmasyaTaşova karayolunda ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Osman Yılmaz'ın kullandığı Taşova Orman İşletmesine ait 05 ABG 991 plakalı kamyonet pikabın seyir halindeyken lastiği patladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından araç takla atarak şarampole yuvarlandı.

Araçta bulunan Taşova Orman İşletme Müdürü Levent Morkan, Boraboy Orman Şefi Julide Soday ve şoför Osman Yılmaz hafif yaralandı. Yaralılar, ambulansla Taşova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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