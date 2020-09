'Hababam Sınıfı'ndaki o sahne Amasya’da gerçek oldu

Amasya’nın Suluova ilçesi Atatürk Ortaokulunda Hababam Sınıfı’nın o duygusal sahnesi gerçek oldu. 8. sınıf öğrencilerine yönelik açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursu pandemi dolayısıyla okulun arka bahçesindeki çamlık alanda yapılıyor.

Türk sinemasının başyapıtlarından Hababam Sınıfı’nın unutulmaz karakteri Mahmut Hoca’nın ”Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Sırasında bir orman, sırasında dağ başı… Öğrenmenin, bilginin var olduğu her yer okuldur.” repliği, korona virüsü nedeniyle öğrenciler için Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürülüğünce başlatılan Destekleme ve Yetiştirme Kursu’na ilham kaynağı oldu.

Çamlık alanda yapılan kurslarda Kovid19 salgınıyla mücadele kapsamındaki tedbirlere titizlikle uyuduğu görüldü. Veliler, öğrencilerin özellikle havanın sıcak olduğu bu günlerde açık havada ve tek kişilik sıralarda kurslara devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiler.

Atatürk Ortaokulu Müdürü Cengiz Kaşka’dan destekleme ve yetiştirme kursu olmak üzere okulda yürütülen çalışmalar ve 20202021 eğitimöğretim yılı hazırlıklarına dair bilgi alan İlçe Kaymakamı Abdullah Şen, sadece okullarda alınacak önlemlerin yeterli olmayacağını, 21 Eylül’de okullarımızın kapısını sağlıkla ve güvenle açabilmenin hepimizin virüsle kararlılıkla mücadele etmesine bağlı olduğunu belirterek, her bir bireyin maske takmasını, sosyal mesafesini korumasını ve temizliğe dikkat etmesini istedi.

Öğrencilerden her konuda kendilerini geliştirmeleri, ileriye dönük hedefleri konusunda azimli ve kararlı olmaları, sanatsal, sportif ve kültürel etkinliklere ilgi duymaları, bol bol kitap okumaları, TRT EBA TV’den derslerini özenle takip etmeleri tavsiyelerinde bulunan İlçe Kaymakamı Abdullah Şen, kursların koordinasyonunu sağlayan kurs merkezi yöneticilerine ve görevli öğretmenlere ve Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu’ya teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

