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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ölen babasının mesleğini son temsilcisi olarak devam ettiriyor

İHA

Ölen babasının mesleğini son temsilcisi olarak devam ettiriyor

Amasya’nın Taşova ilçesinde yıllardır elek satışı yapan Ayhan Hüseyinoğlu, her hafta 50 kilometre yol gelerek babasının mesleğini devam ettiriyor.
Aslen Tokat’ın Niksar ilçesinde yaşayan elek ustası Ayhan Hüseyinoğlu her hafta 50 kilometre yol gelerek Taşova’da elek satışı yapıyor. Eskiden hemen hemen her evde 34 tane bulunan evlerin en temel ihtiyacı olan kalbur, 45 yaşında olan Ayhan Usta’nın ellerinde şekillenerek satışa sunuluyor. Babası vefat ettikten sonra yerine kendisinin geçtiğini söyleyen Ayhan Usta, yeni nesil gençlerin emek verip bu işi yapmayacağını söylüyor.
Mesleğinin ölümsüz olduğunu söyleyen Ayhan Hüseyinoğlu, “Eğer ülkede köylü varsa eleğe kalbura ihtiyacı var. Aşlığını bulgurunu yapacak, salçasını ve kuşburnusunu yapacak. Organik beslenmesi için elek şart” ifadelerini kullandı.
Elek ustası Ayhan Hüseyinoğlu, “Bu işi babamdan öğrendim. Babamın yanında bunu öğrendim. Babam öldükten sonra devam ettirmeye çalıştık. Bununla ev ocak aldık. Yani geçimimizi sağladık. Çocuk büyüttük. Baba mesleğini devam ettiriyoruz. Satışlar yarı yarıya hemen düştü gibi. Eskiden köylü elek kalburu çok kullanıyordu. Şimdi az kullanıyor. Yarı yarıya düştü. Bence sağlık açısından bu önemli neden makine her şeyi organik yapmıyor. Elde yapmayla makinede yapmak farklı oluyor. Lezzeti de farklı oluyor. Onun için köylü genellikle makineyi değil de eleği tercih eder. Hala devam ediyor elek işi. Benim tavsiyem elek yönünde. Eleği kullansınlar, devam etsinler. Hemen hemen 30 senedir yapıyorum. 15 yaşında başladım. 45 yaşındayım. Yani bu mesleği bizden sonra yapacak zannetmiyorum yeni nesil hazıra alışmış. Makineleşmiş her şey. Yeni nesil emek verip de elek yapmak istemiyor. Başka yok. Benim çocuklar var onlar yapmıyor, devam ettirmiyorlar. Bizde işte gücümüz yettiği yere kadar devam ettireceğiz. Allah ne ömür verirse ona göre devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

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