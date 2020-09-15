Amasya Valiliği’nden gençlerin istihdamı için önemli proje Amasya Valisi Mustafa Masatlı: “Projemiz ile istihdamın arttırılmasına ve işgücü piyasasının beklenti ve talepleri doğrultusunda nitelikli işgücünün yetiştirilmesine katkı sağlanacaktır”

Amasya Valiliği’nin hazırladığı ‘Amasya Genç İstihdamı İçin Sürekli Eğitim ve Mükemmeliyet Merkezi Projesi’ hayata geçti.

Projenin protokol törenine Vali Mustafa Masatlı, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, STK yöneticileri, yetkililer ve basın mensupları katıldı.

Vali Masatlı, “Projemiz ile istihdamın arttırılmasına ve işgücü piyasasının beklenti ve talepleri doğrultusunda nitelikli işgücünün yetiştirilmesine katkı sağlanacaktır” dedi.

Türkiye’nin özellikle son 18 yılda çok gelişip değiştiğini ve büyümeye devam ettiğini belirten Masatlı, “Geçtiğimiz zorlu pandemi sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki hükümetimiz, ülke genelinde salgının yayılımını azaltmak amacıyla, bilindiği üzere eğitimden ticarete, ekonomiden sağlığa, çalışma hayatından sosyal hayata kadar, birçok alanda bir dizi önlemler almıştır. Alınan önlemlerin istihdama ve çalışma hayatına olumlu anlamda çok önemli etkileri olmuştur. Bizler de bu etkilere katkı sağlamak için projeler üretmeye ve çalışmalarımıza tüm gücümüz ve gayretimizle devam ediyoruz” diye konuştu.

Amasya Belediyesi, Amasya Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği iş birliği ile uygulamaya geçirecekleri proje ile istihdamın arttırılmasına ve işgücü piyasasının beklenti ve talepleri doğrultusunda nitelikli işgücünün yetiştirilmesine katkı sağlanacağını ve gençlerin işgücüne katılarak ülke üretimine katkı sunacaklarını vurgulayan Masatlı, “Proje ile işsiz gençlerimize Amasya Ortak Kullanım Merkezi’nde teorik ve uygulamalı eğitimlerin devamında Türkiye İş Kurumu İşbaşı Eğitim Programları kapsamında eğitimler vermek suretiyle sektör ihtiyacına yönelik istihdam sağlanacaktır. Valiliğimizin koordinasyon ve yürütümünde projemize katkı ve desteklerinden dolayı Amasya Belediye Başkanımız Mehmet Sarı’ya, Amasya Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Elmacı’ya, Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırlangıç’a ve Amasya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı İsa Köse’ye teşekkür ediyor, ilimiz ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayacak projemizin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Törenin sonunda imzaların atılmasının ardından proje kapsamındaki teorik ve uygulamalı Mobilya Atölyesi Eğitim Programını başarıyla tamamlayan kursiyerlere katılım belgeleri verildi.

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