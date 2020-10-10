Motosiklet hırsızlığı zanlısı tutuklandı

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Amasya’nın Merzifon ilçesinde motosiklet hırsızlığı suçundan adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan 1’i tutuklandı.

Sofular Mahallesi'nde bir şahsa ait motosikleti çalarak Suluova ilçesine götüren 3 şahıstan E.Ç ve E.B, Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Suluova’da yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen E.B. tutuklandı, E.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer zanlıyı ise yakalama çalışmaları sürüyor.

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