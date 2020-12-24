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Amasya'da çiftçilere 'Amasya Misket Elması' fidanı dağıtıldı Amasya Valisi Mustafa Masatlı: "2021 yılı Amasya’da tarım kapasitemizi arttıracağımız bir yıl olacak”

İHA

Amasya'da çiftçilere 'Amasya Misket Elması' fidanı dağıtıldı Amasya Valisi Mustafa Masatlı: "2021 yılı Amasya’da tarım kapasitemizi arttıracağımız bir yıl olacak”

Elmasıyla ünlü Amasya'da valiliğin himayesinde İl Özel İdaresi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün işbirliğiyle yürütülen Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında çiftçilere 4500 adet Amasya Misket Elması fidanı dağıtıldı.
Fidan dağıtım törenine katılan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, tarım sektöründeki desteklemelerle 2021 yılının Amasya’da tarım kapasitesinin artacağı bir yıl olacağına inandığını belirtti.
Geçen hafta da çiftçilere kiraz fidanı dağıtıldığını hatırlatan Vali Masatlı “Bugün Amasya Elması fidanlarını üreticilerimize teslim ettik. Amasya Elmasının kendine has kokusu ve tadı diğer elma cinslerinden ayırt edici özelliğidir. İlimizle özdeşleşen Amasya Elması bu yönleriyle ülkemiz genelinde büyük rağbet görmektedir. Devletimizde tarım sektörünü daha da güçlendirmek ve üretimimizi arttırmak için sulamadan, mekanizasyona ve çeşitli teşviklere kadar birçok destek vermektedir. Bu desteklerle 2021 yılı inanıyorum ki Amasya’da tarım kapasitemizi arttıracağımız bir yıl olacaktır” diye konuştu.
Anadolu topraklarının ecdadın armağan ettiği bereketli topraklar olduğunu vurgulayan Masatlı, “Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği 2023 hedeflerine ulaşmak için kamu ve özel sektör olarak var gücümüzle çalışmalı ve ülkemizi hak ettiği konuma taşımalıyız. Tüm dünyanın mücadele ettiği salgında ülkemiz ciddi bir performans sergilemiş ve devletimiz sağlık sistemimizi bu süreçte oldukça iyi yönetmiştir. Bu sancılı dönem tarımın insanlık için taşıdığı önemi bir kez daha gözler önüne sermiştir. Ülkemiz bu süre zarfında tarımsal üretim kapasitesiyle pek çok ülkeye gıda temin etmektedir” şeklinde konuştu.
Taşova Organize Sanayi Bölgesi ve Amasya Organize Sanayi Bölgesinde tarımsal ürünlerin değerlendirilmesine yönelik bir takım çalışmalar yapacaklarına değinen Mustafa Masatlı, üreticilere fidan dağıtımı sonrasında AK Parti İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya ve beraberindeki yetkililerle birlikte Gökhöyük Tarım İşletmesi arazisinde elma fidanı dikti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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