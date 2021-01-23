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Amasya'ya zirve yaptıracak proje Başkan Sarı: “Teleferik Projesi hayalim ve sözüm”

İHA

Amasya'ya zirve yaptıracak proje Başkan Sarı: “Teleferik Projesi hayalim ve sözüm”

Amasya Belediyesi’nin hayata geçireceği ‘Teleferik Projesi’ kapsamında Ferhat Dağı’nın zirvesindeki 380 dönümlük alan yapılan protokolle belediyeye devredildi.
Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu ile devir protokolünü imzalayan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, hayali ve sözü olarak nitelendirdiği projeyle kentin turizm alanındaki gelişimine önemli bir katkı sağlanacağını vurguladı. Protokolün detaylarını anlatan Başkan Sarı, “Teleferiğin kalkış istasyonun yeri bize ait. Şimdi ise çıkış noktası var. Teleferik projemiz için 380 dönümlük orman arazisinin devri için protokol imzaladık. Bu bölgemizde mesire alanları, spor merkezi, bungalov evler, çocuk eğlence merkezlerinin dışında Amasyalıya ihtiyacı olan piknik alanlarımız var olacak” dedi.
Şehri kuşbakışı gören cam terasında yine bu alanda konuşlandırılacağına değinen Sarı, “Bizler şehrimiz insanının verdiğimiz sözleri yerine getireceğimize inanmasını bekliyoruz. Zaten bu hususta bizlere inanıyorlar. Verdiğimiz sözden geri adım atma gibi asla bir durum söz konusu olamaz” diye konuştu.

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