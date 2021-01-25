Amasya’ya 2 yeraltı barajı yapılacak DSİ’nin Amasya yatırımları: Son 18 yılda 3 baraj ve 2 gölet

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Amasya’ya 2 yeraltı barajı yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü Amasya’ya yaptığı yatırımlarla devasa projeleri hayata geçiriyor. Depolama, sulama ve toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, vatandaşları ve tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak, hidroelektrik enerji santralleri ile ülkeyi dışa bağımlı olmaktan kurtarmak için tüm gücüyle çalışan DSİ, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıyor.



“Amasya’mıza 3 baraj ve 2 gölet kazandırdık”

Karadeniz ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Amasya’da, ziraatın daha da gelişmesi için son 18 yılda kente 665 milyon 261 bin 967 TL yatırım yaptıklarını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, 3 baraj ve 2 gölet inşa ettiklerini açıkladı. Yıldız, “55 metre yüksekliğinde ve 1,75 milyon m3 su biriktirme hacimli Amasya Ziyaret Barajı’nı hizmete aldık. Ayrıca; Değirmendere Barajı ile 2 bin 420 dekar, Yassıçal Barajı ile de 960 dekar zirai araziyi suya kavuşturduk. Diğer taraftan Amasyalı vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Amasya’nın su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelerimize yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. Şu anda 5 barajın (Amasya Merkez Duruca Barajı, Aydınca Barajı, Gümüşhacıköy Beden Barajı, Gümüşhacıköy Saraycık Barajı ve Ziyaret Saraycık Barajı) yapım çalışmaları devam ediyor” dedi.



2 adet yeraltı barajı

2 adet yeraltı barajı planlama çalışmalarının devam ettiği bilgisini veren Yıldız, “Baraj ve gölet çalışmalarımızın yanında düşük maliyet ve daha az su kaybı sağlayacak olan yeraltı barajı inşa çalışmalarımız kapsamında Amasya ilimizde 2 adet depolama tesisi çalışmalarımız devam etmektedir” diye konuştu.



“Amasya’nın mümbit topraklarını sulamaya açıyoruz”

Son 18 yılda inşa edilen sulama projeleri hakkında da açıklama yapan Yıldız, “Tamamlanan 10 sulama tesisleri ile 122 bin 600 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece Amasya ilimizdeki toprakları daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 75 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağladık” şeklinde konuştu.



“61 bin 760 dekar arazide inşaat çalışmaları devam ediyor”

Amasya için sulamanın öneminin çok büyük olduğuna dikkat çeken Yıldız, “Bunun için 61 bin 760 dekar araziyi sulayacak 3 adet sulama tesisi (Aydınca Barajı Sulaması, Duruca Barajı Sulaması ve Geldingen Ovası Sulaması 3. Kısım) inşaat safhasındadır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Amasya, zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır. Taşkın koruma tesisleriyle halkımızı ve toprağımızı koruduk. Amasya’da taşkın riskini azaltmak için son 18 yılda tamamlanan 68 adet taşkın koruma tesisi ile Amasya şehir merkezi ile 85 yerleşim yeri ve 1725 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladık. 2 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları sürüyor” ifadelerini kullandı.

“Toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlıyoruz” diyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız açıklamasını şöyle tamamladı:

“2003 yılından bugüne kadar, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 6 adet iş tamamlanarak 734 bin 71 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapılmıştır. Amasya ilinde 69 adet yerleşim birimi, arazi toplulaştırmasından faydalanmaktadır.”

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