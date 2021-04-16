Amasya’ya 600 yataklı hastane yatırım programında Amasya Valisi Mustafa Masatlı: “Şehir hastaneleri Kovid-19 salgınında ülkemizi ayakta tutan unsurlardan biri oldu”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya’ya 600 yataklı hastane yatırım programında Amasya Valisi Mustafa Masatlı: “Şehir hastaneleri Kovid-19 salgınında ülkemizi ayakta tutan unsurlardan biri oldu”

İHA

Amasya’ya 600 yataklı hastane yatırım programında Amasya Valisi Mustafa Masatlı: “Şehir hastaneleri Kovid-19 salgınında ülkemizi ayakta tutan unsurlardan biri oldu”

Amasya’da yapılacak 600 yataklı hastane projesi Sağlık Bakanlığı'nın 2021 yılı yatırım programına dahil edildi.
Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya Şehirlerarası Otobüs Terminali arkasında mülkiyeti Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait 144 bin 641 metrekarelik alana inşa edilecek hastanenin tamamlandığında geniş, ferah, modern yapısı, yeşil alanları, yüksek kapasiteli otoparkı, sosyal donatıları ve son teknoloji ekipmanlarıyla hizmet vereceğini belirtti. Vali Masatlı, “İnsanımızın yaşam standartlarını yükseltmek adına hayata geçirilen bu projelerin ilimize kazandırılmasından dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’ya, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yapılacak olan sağlık tesislerinin Amasya’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık alanında yaptığı son hizmetlerden birinin de "En büyük hayalim" dediği şehir hastaneleri olduğunu hatırlatan Mustafa Masatlı, “Ülkemizin dört bir yanında adeta 5 yıldızlı otel konseptiyle hizmet veren şehir hastaneleri, Kovid19 salgınında ülkemizi ayakta tutan unsurlardan biri oldu. Bazı kesimler bu hastanelerin yapımına karşı çıktılar, gereksiz dediler. Ancak şimdi onlarda şehir hastanelerinin ne denli önemli bir proje olduğuna bizzat yaşayarak şahitlik ettiler” diye konuştu.
Salgın sürecinin başında kendisini gelişmiş olarak niteleyen ülkelerin başka ülkelere ait maske ve tıbbi ekipmanlara el koyduklarını, huzurevlerinde, sokaklarda, hastane bahçelerinde insanları nasıl ölüme terk ettiklerini ibretle izlediklerine değinen Masatlı, “Sayın Cumhurbaşkanımız ise bu dönemde ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla bir seferberlik başlattı. Yaşlılarımızı korumak adına vefa sosyal destek ekipleri oluşturuldu. İhtiyaç duyulan maske, tulum, eldiven ve solunum cihazı gibi malzeme ve ekipmanlar hızlı şekilde yerli imkanlarla üretilmeye başlandı. Üretilen bu malzeme ve ekipmanlar sadece ülkemizde kullanılmamış, devletimiz kendisinden yardım talep eden 150’den fazla ülkeye de bu malzemeleri ulaştırarak milyonlarca insana umut olmuştur. Bu süre zarfında hekimlerimizden hemşirelerimize, sağlık memurlarımızdan yardımcı sağlık personeline kadar sağlık teşkilatının her çalışanı büyük bir fedakarlıkla, canla başla mücadele ettiler. Maalesef bu mücadele esnasında kaybettiğimiz canlarımızda oldu. Bu vesileyle ilimizde ve ülkemizin dört bir yanında salgın sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine ise baş sağlığı diliyorum. Onların gösterdiği bu kahramanlık ve fedakarlık hiçbir zaman unutulmayacak, aziz hatıraları kalplerimizde yaşayacaktır” ifadelerini kullandı.
AK Parti Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ve Hasan Çilez ile Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin’in de yer aldığı programda İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz hastane projesine ilişkin detaylı bilgiler verdi. Programın sonunda sağlık filosuna katılan 4 adet tam donanımlı ambulans dualarla hizmete başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Demirkale: "Ev ziyaretlerinden uzak durun"
YEREL HABERLER Kaymakam Demirkale: "Ev ziyaretlerinden uzak durun"
613 araçta trafik ve korona virüs denetimi
YEREL HABERLER 613 araçta trafik ve korona virüs denetimi
Amasya Belediyesinden halka 100 bin Ramazan pidesi
YEREL HABERLER Amasya Belediyesinden halka 100 bin Ramazan pidesi
Amasya’nın bir hayali daha gerçekleşti: 5. OSB Taşova’ya yapılıyor
YEREL HABERLER Amasya’nın bir hayali daha gerçekleşti: 5. OSB ...
Amasya'da fırıncıdan vatandaşa 300 “ücretsiz” pide
YEREL HABERLER Amasya'da fırıncıdan vatandaşa 300 “ücretsiz” pide
Vali Masatlı: “Taşova Karma OSB Amasya ekonomisi ve istihdamına katkı sağlayacak”
YEREL HABERLER Vali Masatlı: “Taşova Karma OSB Amasya ekonomisi ve ...
Amasya'nın 157 yıllık Ramazan bandosu
YEREL HABERLER Amasya'nın 157 yıllık Ramazan bandosu