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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya’da bir ev yanarak kül oldu Arılar telef oldu

İHA

Amasya’da bir ev yanarak kül oldu Arılar telef oldu

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Karsavul köyünde çıkan yangında bir ev küle döndü.
Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Zekeriya Ünal'a (61) ait evde sobadan yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden Taşova Belediyesi İtfaiyesi ilk müdahaleyi yaptı. Yangın ormanlık alana sıçramasın diye Taşova Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler de itfaiyeye takviye destekte bulundu. Yaklaşık 8 saat süren yangın söndürüldü. Ev küle dönerken, evin bahçesinde kovanlarda bulunan arılar da telef oldu. Yoğun dumandan etkilenen itfaiye erlerine vatandaşlar ayran ikram etti.
Evi yanan Zekeriya Ünal, “Araziden geldim, tarladaydım. Mutfakta, sobadan tutuştu. Ev yandı, hiç bir şeyim kalmadı işte. Hanımla yemek yerken anında dışarıya çıktım. Oradan kaç ev yanıyor dedim. Kaçtık işte canımızı kurtardık. Başka hiç bir şeyi kurtaramadık” dedi.

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