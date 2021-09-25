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İtalya vatandaşı Merzifonlu muhtar ‘Merzifon karası' üzümünü anavatanına geri getirdi

İHA

İtalya vatandaşı Merzifonlu muhtar ‘Merzifon karası' üzümünü anavatanına geri getirdi

İtalya vatandaşı Merzifonlu muhtar Rumi Erikçi, Anadolu’dan İtalya topraklarına asırlar önce götürülerek ‘Marzemino’ adını alan ‘Merzifon karası’ adlı üzüm çeşidini çabaları sonucu getirmeyi başardığı köyünde yetiştirmeye başladı.
35 yıl çalıştığı İtalya’dan 7,5 yıl önce memleketi Amasya’nın Merzifon ilçesine dönerek doğup büyüdüğü Karatepe köyünde muhtarlık yapmaya başlayan Rumi Erikçi, iki ülke arasında sık sık seyahat ediyor. Bir ziyaretinde ‘Marzemıno’ adlı üzüm çeşidinin yetiştirildiği bölgede yaptığı incelemede bu üzümün asırlar önce Anadolu’dan götürüldüğü söylenilen ‘Merzifon karası’nın aynısı olduğunu fark eden Erikçi, arkadaşlarının yardımıyla üzüm çubuklarını Türkiye’ye getirdi. 3 yıl önce dikilen üzümler ürün vermeye başladı.
Koyu mor renkli Merzifon karasının ana vatanına dönüş hikayesini anlatan evli ve 2 çocuk babası Erikçi, “İtalyanlar ‘Merzifon’ diyememişler. Adını ‘Marzemıno’ koymuşlar. İstedim ama vermediler. Öyle yaptım, böyle yaptım. Adamını bulup arkadaşlık kurarak bu üzümün fidelerini oradan getirip bahçeme diktim. Hakiki Merzifon karası bendedir” dedi.
Yörede yetiştirmek isteyen çiftçilere çubuklarından verebileceği Merzifon karasının kilosunu 7,5 liradan satan 67 yaşındaki Erikçi, “Bu üzümün pekmezi, pestili, kömesi olur. Hatta şurubu, 4 ay dayanabilen meyve suyu bile yapılabiliyor” diye konuştu.

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