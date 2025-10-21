Amazon Ormanları nerede? Amazon Ormanları hangi şehirde, ülkede?

Zengin biyolojik çeşitliliği ile öne çıkan Amazon Ormanları, aynı zamanda devasa yüzölçümü ve küresel iklim üzerindeki etkisiyle de bilinir. Bu anlamda doğanın en önemli miraslarından biri olarak kabul edilir. Bu ormanlar, sadece Güney Amerika’nın değil aynı zamanda tüm dünyanın ekolojik dengesini koruyan bir yaşam kaynağı olma bayrağına sahiptir. Peki Amazon Ormanları nerede?

Amazon Ormanları, Güney Amerika kıtasının kuzeyinde konumlanır. Amazon Nehri ve onun yüzlerce kolu etrafında uzanan bu ormanlar, Amazon Havzası olarak adlandırılan geniş bir alanı kaplama niteliğine sahiptir. Sahip olduğu bölge, yaklaşık 6,7 milyon kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahiptir. İşte bazı özellikler;

Amazon Ormanları’nın büyük kısmı ekvator çizgisine yakın konumda bulunur.

Bundan kaynaklı olarak Amazon Ormanları yıl boyunca sıcak, nemli ve yağışlı bir iklime sahiptir.

Ormanlar, karasal ve sucul yaşam açısından dünyanın en zengin ekosistemlerinden birini oluşturma niteliğine sahiptir.

AMAZON ORMANLARI NEREDE?

AMAZON ORMANLARI HANGİ ŞEHİRDE?

Amazon Ormanları hangi şehirde konumlanıyor? Belirli bir şehirle sınırlı kalmayan bu ormanların yayıldığı geniş bir bölge vardır. Amazon Havzası içerisinde bulunan bu şehirler aşağıda derlenmiştir;