Amazon Ormanları nerede? Amazon Ormanları hangi şehirde, ülkede?
Dünyanın "akciğerleri" olarak bilinen Amazon Ormanları, gezegenimizin en büyük ve en zengin yağmur ormanıdır. Bu nedenle birçok kişinin hayatında en az bir kez duyduğu bir yerdir. Eşsiz biyolojik çeşitliliğiyle birçok kişinin merakını cezbetmiştir. Peki Amazon Ormanları nerede? Hangi şehirde ve ülkede yer alıyor? Detaylar yazının devamında…
Zengin biyolojik çeşitliliği ile öne çıkan Amazon Ormanları, aynı zamanda devasa yüzölçümü ve küresel iklim üzerindeki etkisiyle de bilinir. Bu anlamda doğanın en önemli miraslarından biri olarak kabul edilir. Bu ormanlar, sadece Güney Amerika’nın değil aynı zamanda tüm dünyanın ekolojik dengesini koruyan bir yaşam kaynağı olma bayrağına sahiptir. Peki Amazon Ormanları nerede?
Amazon Ormanları, Güney Amerika kıtasının kuzeyinde konumlanır. Amazon Nehri ve onun yüzlerce kolu etrafında uzanan bu ormanlar, Amazon Havzası olarak adlandırılan geniş bir alanı kaplama niteliğine sahiptir. Sahip olduğu bölge, yaklaşık 6,7 milyon kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahiptir. İşte bazı özellikler;
AMAZON ORMANLARI NEREDE?
Amazon Ormanları nerede yer alıyor? Güney Amerika kıtası kuzey noktasında bulunan Amazon Ormanları, ekvator çizgisine yakın şekilde konumlanır. Bu nedenle yıl boyunca sıcak, nemli ve yağışlı bir iklim özellikleri gösterir.
AMAZON ORMANLARI HANGİ ŞEHİRDE?
Amazon Ormanları hangi şehirde konumlanıyor? Belirli bir şehirle sınırlı kalmayan bu ormanların yayıldığı geniş bir bölge vardır. Amazon Havzası içerisinde bulunan bu şehirler aşağıda derlenmiştir;
AMAZON ORMANLARI HANGİ ÜLKEDE?
Amazon Ormanları hangi ülkede konumlanıyor? Amazon Ormanları tek bir ülkeye ait değildir. Güney Amerika’daki dokuz ülkenin sınırları içerisine yayılmıştır. Ancak ormanın en büyük bölümü Brezilya sınırları içindedir. Ülkeler ve ormandan aldıkları pay ise yaklaşık olarak şu şekildedir:
Sonuç olarak Amazon Ormanları, Güney Amerika’nın neredeyse yarısını kaplayan devasa bir ekolojik sistem olarak nitelendirilebilir.
AMAZON ORMANLARI ÖZELLİKLERİ