Amber Türkmen kimdir? sorusu 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir zaman kala merak ediliyor. AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adaylığı için Amber Türkmen ismini açıklaması bekleniyor. Peki, Amber Türkmen kimdir? İşte, Amber Türkmen'ın hayatı ve kariyerine dair detaylar haberimizde...

AMBER TÜRKMEN KİMDİR?

Amber Türkmen, 1973’de Ankara’da doğdu. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Koro Ana Sanat Dalı Bölümünden (tam burslu ve her dönem yüksek şeref öğrenci olarak Teori ve Kompozisyon Bölümlerinden) 1995 yılında mezun oldu.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT) 1995-1996 yılında açmış olduğu sınavı kazanarak TRT Ankara Radyosu Çoksesli Müzikler Müdürlüğünde Stajyer Ses Sanatçısı olarak göreve başladı. Ses Sanatçılığının yanında “Koro Dünyası” ve “Yerle Gök Arasında” programlarının yapımcılığı da yapan TÜRKMEN, 2009-2011 yıllarında TRT Ankara Radyosu İlk Kadın Müdürü olarak görev yaptı.

2011- 2014 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Daire Başkanı olarak görev yaptı. Bakanlıkta çalıştığı dönemde “Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi”, “Türkiye’de Aile Birliğinin Güçlendirilmesi ve Korunması Eylem Planı”, “Trafik Dedektifleri Projesi”, “Aile İçi Şiddet Eğitim Projesi”, “Aile Değerlerinin Korunmasında Medyanın Rolü Eylem Planı” çalışmalarının yanı sıra, kadın, çocuk, engelli, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, gönüllülük vb. alanlarda kamu spot filmlerinin senaryo, çekim, gösterim ve eğitim çalışmalarında bulundu.

2014 yılı itibariyle TRT’ye dönen TÜRKMEN halen TRT Radyo Dairesi ve Müzik Dairesi Başkanlıkları görevini yürütmektedir. Radyo İzleme ve Araştırma Kurulu (RİAK) Yönetim Kurulu üyesidir. İngilizce ve orta düzeyde İspanyolca bilen TÜRKMEN, evli ve 1 kız çocuk annesidir.

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