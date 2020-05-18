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Ambulans uçak 17 günlük Kübra bebek için havalandı

Ağrı’da şeker düşüklüğüne bağlı olarak nöbet geçiren 17 günlük Kübra Ceyhan, ambulans uçak ile Ankara’ya sevk edildi

ağrı
AA

Tutak ilçesine bağlı Ataköy köyünde dünyaya gelen Kübra Ceyhan, kan şekeri düşüklüğü nedeniyle ailesi tarafından ilçedeki devlet hastanesine götürüldü.

İlk müdahalenin ardından sevk edildiği Ağrı Devlet Hastanesinde iki gün önce Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi'ne alınan bebeğin tam teşekküllü hastanede tedavi görmesi için Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

Ambulansla Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı'na getirilen Kübra bebek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla gönderilen ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü.

AA'nın haberine göre; minik Kübra'yı uğurlamak için havalimanına gelen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin sağladığı imkanlarla gurur duyulması gerektiğini söyledi.

Sayan, şöyle konuştu:

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bundan kaç yıl önce yer ambulansını bulamıyorduk. Hastanelerde rehine hastalar vardı. Bugün artık bir uçak ambulans iniyor, diğeri kalkıyor. Bu, Türkiye için, bizim ve bu memleketi seven herkes için bir gurur meselesidir. Buradan bütün Ağrılılar adına Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkenin vatandaşına sahip çıkmadığını, buna karşın Türkiye'nin 17 günlük bebek için Ağrı'ya ambulans uçak kaldırdığını dile getiren Sayan, bu hizmetin Türkiye'nin ne kadar büyük bir ülke olduğunu gösterdiğini sözlerine ekledi.

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