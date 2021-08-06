DHA

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen koronavirüs hastasının yakınları 112 Acil Servis'i arayarak hastalarının durumunun kötü olduğunu bildirdi.

DHA'nın haberine göre, kısa sürede gelen sağlık ekipleri hastaya müdahale ettikten sonra hastaneye götürmek için ambulansa aldı. Bu sırada hasta yakınları da ambulansa binmek istedi.

Sağlık görevlileri hasta yakınlarının koronavirüs olma tehlikesiyle karşı karşıya oldukları gerekçesiyle alınamayacaklarını bildirdi. Bunun üzerine hasta yakınları cama ve ambulansa yumruk atıp tehdit etmeye başladı. Sağlık görevlileri durumu izah etmesine rağmen uğradıkları hakaret ve tehdit anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sağlık görevlileri, koronavirüs hastasını hastaneye bıraktıktan sonra karakola gidip şikayetçi oldu.