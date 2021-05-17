Amerika Birleşik Devletleri Tunus'un altyapı ve diğer projelerini finanse etmek için 500 milyon dolarlık yardı

ABD'den Tunus'a 500 milyon dolarlık yardım 0:00 / 0:00

Reuters

Tunus Maliye Bakanı Ali El Kali, pazartesi günü Reuters haber ajansına verdiği demeçte, Tunus'un altyapı projelerini ve diğer projeleri için 500 milyon dolarlık yardım fonunun ABD tarafından sağlanacağını bildirdi.

Görüşmelerin kredi garantisi konusunda ilerletildiğini söyleyen Tunus Maliye Bakanı Ali El Kali, IMF ile yeni bir kredi programı hakkında görüşmeleri başlatmak üzere Washington'da Amerikalı yetkililerle görüştü.

Kali, "Washington ziyaretimiz Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve Amerikalı yetkililer ile önemli ve verimli geçti" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl borç yükü artan ve ekonomisinin reel olarak yüzde 8,8 küçülen Tunus, IMF ile mali yardım paketi için görüşmelere başladı.

Tunus Maliye Bakanı Ali El Kali, ABD tarafından 2004 yılında kurulan dış yardım kuruluşu Millennium Challenge Corporation ile birlikte ulaşım ve su sektörü kapsamında yatırımlar yapılacağını söyledi.

2011 yılında Arap Baharı hareketiyle ekonomik, siyasi, sosyal problemler yaşayan Lübnan'da pandemiyle birlikte zor günler yaşanıyor.