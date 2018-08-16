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Amerikan medyası Trump'a karşı ayakta: 350 gazeteden ortak tepki

Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump'ın medyaya karşı tutumunu eleştiren yaklaşık 350 Amerikan gazetesi, bugün yayınladıkları baş yazılarla Trump'a tepki gösterdi. Göreve geldiği günden bu yana Amerikan merkez medyasını yalan haber üretim merkezi olarak tanımlayan Trump, gazeteciler için ise 'halk düşmanı' ifadelerini kullanmıştı

16.08.2018 - 08:43 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Amerikan basını ABD Başkanı Donald Trump'a karşı kazan kaldırdı. Yaklaşık 350 haber kuruluşu, bugün yayınladıkları baş yazılarla Trump'ın medyaya yönelik saldırılarına tepki gösterdi ve basın özgürlüğünü savundu.

Trump'a karşı gösterilen organize tepki, Boston Globe'un çağrısı üzerine başladı. Gazete durumu, 'Özgür basına karşı kirli savaş' olarak niteledi.

Boston Globe'dan yapılan açıklamada 343 gazetenin organizasyona katılacakları yönünde beyanda bulundukları belirtildi. The New York Times, Chicago Sun Times, Philadelphia Inquirer ve Miami Herald gibi önemli gazetelerin yanı sıra birçok yerel ve küçük gazetede Trump'ın medya karşıtı sözlerine tepki gösteren baş yazılar yayınladı.

Post-Dispatch gazetesi, gazetecileri 'vatanseverlerin en doğruları' olarak tanımlarken, Chicago Sun Times birçok Amerikalının Trump'ın saçmaladığının farkında olduğu görüşünü paylaştı. Trump'ın durmasını umduklarını belirten N.C Observer, "Nefesimizi tutmayacağız" ifadelerini kullandı.

ABD'nin en çok satılan gazetelerinden biri olan The New York Times ise okurlarına, yaşadıkları yerlerdeki yerel gazetelere abone olma çağrısı yaptı. Gazete baş yazısında, "İyi işler yaptıklarını düşündüğünüzde onları övün, daha iyisini yapabileceklerini düşündüğünüzde onları eleştirin. Hepimiz bunun içindeyiz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği günden bu yana baştan merkez medya olmak üzere tüm Amerikan medyasını hedef alıyor. Gazetecileri 'halk düşmanı' olarak tanımlayan Trump, merkez medyayı ise 'yalan haber' üretmekle suçluyor.

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