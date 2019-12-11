Çin tehdit etti, ABD ordusu maden işine girdi

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ABD askeri yetkilileri, ülkede inşa edilecek yeni nadir maden işleme tesislerine yatırım yapmayı planlıyor.

Reuters ajansının ele geçirdiği resmi belgelere göre Amerikan ordusu, 2. Dünya Savaşı'nda atom bombası üretmek amacıyla başlatılan Manhattan Projesi'nden bu yana ilk kez ticari ölçekte nadir maden üretimine yatırım yapmaya hazırlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump bu yıl başlarında orduya, ülke savunmasını tehlikeye atabilecek nadir maden stoklarını artırmaları talimatını vermişti.

Dünya nadir maden pazarının büyük bölümünü elinde bulunduran Çin, ABD'nin nadir maden ihtiyacının yüzde 80'lik bölümünü karşılıyor.

Özellikle elektronik sektöründe önemli bir kalem olan nadir madenlerin bir diğer kullanım alanı da silah sanayi.

ÇİN'İN TİCARET KOZU

Pekin yönetimi, ticaret savaşlarında ABD'ye karşı elini güçlendirmek için sık sık nadir maden kartını öne sürüyor.

Haberde askeri yetkililerin, geçen ay ABD'deki nadir maden üreticilerinden, yeni bir işleme tesisi kurulumu için teklif vermelerini istediği kaydedildi.

Reuters'in elindeki belgeye göre Amerikan ordusu, kurulması planlanan işleme tesisinin üçte ikisini finanse edecek, ayrıca en az bir projeye de mali destek verecek.

Bahsi geçen tesisin başlangıç maliyetinin 5 ila 20 milyon dolar arasında olacağı öngörülüyor. Uzmanlar, tesisin tam kapasiteye ulaşması için 100 milyon dolarlık bir yatırım gerekeceğini vurguluyor.

JAPONYA'YA YAPMIŞTI

ABD ile Çin arasındaki nadir maden kavgası 2010 yılına kadar uzanıyor. Çin o dönemde diplomatik bir kriz nedeniyle Japonya'ya yaptığı nadir maden ihracatına kısıtlama getirmişti.