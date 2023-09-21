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        Haberler Spor Diğer Güreş Amit Elor üst üste 2. kez dünya şampiyonu - Diğer Haberleri

        Amit Elor üst üste 2. kez dünya şampiyonu

        Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kilo finalinde Enkh Amar Davaanasan'ı mağlup eden Amit Elor, üst üste 2. kez dünya şampiyonu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 21:43 Güncelleme: 21.09.2023 - 21:43
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        Elor üst üste 2. kez dünya şampiyonu
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        Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden şampiyonada mindere çıkan 19 yaşındaki Elor, finalde Moğolistan'dan Enkh Amar Davaanasan ile karşılaştı.

        Rakibini 8-2 mağlup eden ABD'li sporcu, dünya şampiyonasında üst üste ikinci altın madalyaya uzandı.

        Müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Elor, "İnanılmaz bir şey. Bu arenayı seviyorum. Geçen yılla birlikte daha fazla deneyim kazandığımı hissediyorum ama bu işimi kolaylaştırmıyor. Zorlu bir rekabet var." dedi.

        Karşılaşmanın temkinli ve dikkatli başladığını anlatan genç sporcu, "Çok fazla risk almadım, rakibimin ataklarında sabırlı davrandım. Kazanmak kazanmaktır ve ben gerçekten mutlu bir şampiyonum." ifadelerini kullandı.

        Kendisinden küçük 5 kardeşinin olduğunu paylaşan ABD'li güreşçi, "Bu sayede çok çabuk olgunlaştığımı, kendi adıma düşünebildiğimi ve hatalarımdan ders çıkarabildiğimi hissediyorum. Sanırım bu başarı onlara ve bu yolda bana destek olan herkese bir teşekkür. Çok ama çok şanslıyım ve onlara minnettarım." diye konuştu.

        Elor, olimpiyatların en büyük hayali olduğunu belirterek, "Kendimi bildim bileli, küçüklüğümden beri hayalimdi. Dünya şampiyonasındaki sıkletler olimpiyatlardaki sıkletlerden farklı. Bu yüzden hangi kilonun vücudum için en iyisi olduğunu bulmak benim için zor. Büyürken neredeyse hiç kilo vermezdim ve ailem buna karşıydı. Küçükken kendimden daha ağır çocuklarla yarışıyordum. Olimpiyatlara giderken vücudum için en iyisinin ne olduğunu bulmaya çalışacağım. 72 kilonun üstünde olmak yerine altında olmaya eğilimliyim. 68 kiloya eğilimli olduğumu düşünüyorum ama yine de vücudumu dinlemek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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