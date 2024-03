Amme suresi okunuşu ve Türkçe anlamı… Nebe suresi tefsiri, Arapça yazılışı ve fazileti Amme Suresi'nin her Müslüman için önemi büyüktür. Çünkü bu sure, insanları Allah'a yönelmeye, doğru yolu seçmeye ve ahiret gününün gerçeklerini hatırlamaya teşvik eder. Aynı zamanda, insanlara dünyadaki yaşamlarının sonunda hesap vereceklerini hatırlatarak, onları doğru davranmaya teşvik eder. Bu sure, insanlara huzurlu ve adil bir toplum kurma ve Allah'ın rızasını kazanma yolunda rehberlik eder. Peki, Nebe Suresi anlamı nedir?

Habertürk Giriş: 05.03.2024 - 16:55 Güncelleme: 05.03.2024 - 16:55 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL