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Ampute Futbol Milli Takımı Avrupa şampiyonu unvanını korumak istiyor

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Polonya'da 12-19 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda birinci gelerek 2022 yılına moralli girmek istediklerini söyledi.

Ampute Futbol Milli Takımı Avrupa şampiyonu unvanını korumak istiyor

Ampute Milli Futbol Takımı, Polonya'da düzenlenecek şampiyona öncesi hazırlıklarına Ankara'da devam ediyor.

Teknik direktör Osman Çakmak yaptığı açıklamada, kamplarının 7 Mayıs Cuma günü sona ereceğini belirterek, "Ardından hazırlık karşılaşmaları için Polonya'nın Krakow kentine gideceğiz. 8-9 Mayıs tarihlerinde Polonya Milli Takımı ile 2 özel maç yapacağız. Moralimiz yerinde, takımıma güveniyorum. Başarılı bir yıl geçireceğimize inanıyorum." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbola uzun bir süre ara vermek zorunda kaldıklarını anımsatan Çakmak, "2021 yılına ertelenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası hazırlıklarımız devam ediyor. Daha önce Avrupa Şampiyonu olmuş bir takımız. Biz bunu yine tekrarlamak istiyoruz. Başarının tesadüf olmadığını ispatlamak istiyoruz. Şampiyonada daha önce 12 ülke takımı vardı bu rakam şu an 16. İşimiz zor ama başaracağımıza inanıyorum. Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda birinci gelerek 2022 yılına moralli girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çakmak, kampta salgına yönelik her türlü tedbirin alındığını aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile Gençlik Spor Bakanlığımızın destekleriyle her zaman yanımızda. Sporcularımızı testleri yapıldı. Sağlık kontrollerimiz düzenli bir şekilde yapılıyor. Ampute futbol ligimiz bu sene salgın nedeniyle oynanmadı. Kovid-19 salgını konusunda öngörülü davranıp en erken önlem alan, bu anlamda sağlık altyapısı güçlü olan ülkelerden biriyiz. O açıdan umutluyum. Polonya'ya gidip onlarla orada bir hazırlık maçı yapacağız. Dönüşte Türkiye'de şartlar el verirse ligimize devam edeceğiz. Ama eğer ligi oynatamazsak kamplarda çalışmalarımıza kaldığı yerden devam edeceğiz. "

"DÜNYA ŞAMPİYONU OLABİLİRSEK AMPUTE FUTBOL ARTIK TÜRKİYE'DEN SORULACAKTIR"

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, 2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nın 50 ülkenin katılımıyla Türkiye'de yapılacağını söyledi.

Organizasyonun Türkiye'de yapılacak olmasında ötürü devlet büyüklerine teşekkür eden Çakmak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu destekleriyle her zaman yanımızdalar. Gazi olmamız sebebiyle özellikle bizleri yalnız bırakmıyorlar. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı'mız Arif Ümit Uztürk, yakın zamanda Dünya Ampute Futbol Federasyonunu (WAFF) başkanı seçildi. Bu bize büyük bir avantaj. Sağolsun, desteğini her zaman hissettiriyor. 2022 yılında yapılacak şampiyonada dünya kupasını alacağımıza inanıyorum. Dünya şampiyonu olabilirsek ampute futbol artık Türkiye'den sorulacaktır. Ampute futbol sözle bizde sorulduğu gibi kupada da, masada da bizden sorulmuş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

En büyük hedefinin her zaman ay yıldızlı formaya hizmet etmek olduğunu anlatan Çakmak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Allah'a şükür futbolcuyken takım kaptanı olarak ülkeme hizmet etmek nasip oldu. Şimdi de Cenabıhak bize teknik direktörlüğü nasip etti. Biliyorsunuz, dünya kupasında penaltı kaçırmıştım, o gün ben Türk halkından helallik istemiştim. Dünyada gündem olmuştu o dönem, 'kaybedince helallik istedi, böyle bir duruş var mı' diye. Hoca olarak da bu kupayı kazanmak hayalim. Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra 81 ilden engelli kardeşlerime ulaşıp onlardan birer tane Osman Çakmak yetiştirmek istiyorum."

Etimesgut Belediyesi Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi'nde bir otelde teknik direktör Osman Çakmak yönetiminde gerçekleştirilen kamp, 7 Mayıs Cuma gününe kadar devam edecek.

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