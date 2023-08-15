Amsterdam'ın hiç uyumayan parkı: Vondelpark

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Tasarımı Alman sanatçı Alexander Linnemann tarafından yapılan parkın Stadhouderskade Caddesi'ndeki ana kapısı üzerinde, Friedrich Schierholz tarafından 1883'te yapılan Amsterdam'ın Annesi heykeli yer alıyor. Parkın mülkiyeti, 1953'te vakıf tarafından Amsterdam şehrine karşılıksız verildi.

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MİLYONLARCA ZİYARETÇİYİ AĞIRLIYOR Amsterdam'ın merkezinde yer alan ve şehrin en büyük parkı olan Vondelpark, girişin ücretsiz oluşu, 24 saat açık olması, ulaşım açısından kilit noktada bulunması ve şehrin içine açılan onlarca kapısıyla yılda yaklaşık 10 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor.