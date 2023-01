Amy Winehouse'un babası: Kızıma benzemiyor ama iyi seçim

8 Ocak 2007 tarihinde, aynı albümün ikinci single çalışması olan 'You Know I’m No Good'u yayınlayan Winehouse’a şarkının rap vokallerinde Ghostface Killah eşlik etmişti.



Albümlerinin Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlanmasının ardından, uluslararası ünü daha da artan Winehouse, bu ülkede yakaladığı başarı ile bir ilke imza atarak, gelmiş geçmiş en iyi çıkış yapan yabancı kadın vokal olarak nitelendirilmişti.



20 Haziran 2011 akşamı İstanbul'da bir konser vereceği açıklanan sanatçının, konser tarihinden 1 gün önce organizayon iptal edilmişti. Amy Winehouse'un Avrupa turnesi içerisinde son verdiği Belgrad konseri olaylı geçmişti.



Winehouse, 23 Temmuz 2011 cumartesi öğleden sonra saat 16 sıralarında İngiltere, Londra'daki evinde ölü bulunmuştu.