2011'de hayatını kaybeden Grammy ödüllü şarkıcı Amy Winehous'un kişisel eşyaları, bağımlılık sorunları olan gençlere yardım için açık artırmaya sunuldu.

BBC'nin haberine göre; Winehouse'un mülkünden eşyaların satıldığı açık artırmayla yaklaşık 800 üründen 4 milyon dolardan fazla gelir elde edildi.

Los Angeles'taki Julien's Müzayede satışında, sanatçının son sahne performansı sırasında giydiği elbise, 243 bin dolardan (2,5 milyon lira) fazla getiri sağladı.

16 KATINA ALICI BULDU

Amy Winehouse'un vefatından bir ay önce, Haziran 2011'de Belgrad'da giydiği boyundan askılı mini elbise tahmini orijinal fiyatının 16 katına alıcı buldu.

Şarkıcının İngiliz kadın solo sanatçı ve İngiliz albüm ödüllerini kazandığı 2007 Brit Ödülleri'nde taktığı kalp şeklindeki kırmızı deri çanta müzayede öncesi tahminin 13 katı olan 204 bin 800 dolar getirirken, elbisesi rehber fiyatının 30 katı olan 150 bin dolara satıldı.

Winehouse'un ölümünden sonra anısına el yazısıyla notların yazıldığı, üzerinde "Camden Meydanı" yazan metal bir sokak tabelası yeni sahibine 19 bin 200 dolara mal oldu.

AMY WİNEHOUSE'UN İNİŞLİ ÇIKIŞLI HAYATI

14 Eylül 1983 yılında, kendisiyle aynı müzik sevgisini paylaşan eczacı bir annenin ve taksi şoförü bir babanın kızı olarak, Londra’nın kuzey bölgesindeki Southgate’te dünyaya geldi. Southgate’in varoşlarında büyüyen Winehouse, çoğu caz müzisyeni olan akrabalarının da etkisiyle müzikle ilgilenmeye başladı. Eğitimine Southgate School’da başlayan Winehouse, daha sonra Ashmole School’a gitmek için okulundan ayrıldı.

13 yaşına geldiğinde ilk kez kendi gitarına sahip oldu ve bir sene içinde kendi bestelerini yapmaya başladı. Bu yıllar aynı zamanda Winehouse’un zararlı maddeyle tanışmaya başladığı yıllar oldu.

20 Ekim 2003 yılında, yapımcılığını Salaami Remi’nin üstlendiği albümü “Frank” albümü yayınlandı. Genel olarak caz etkileşimlerinin yer aldığı bu albümdeki bestelerin tamamının yapımında Winehouse’da etkin rol üstlendi. Winehouse, iyi eleştiriler alan bu albümle adından söz ettirmeye başlamış oldu. “Frank” albümü ile 2004 yılında, İngiletere’nin en iyi kadın solisti ödülüne aday oldu. Aynı yıl Ivor Novello beste yarışmasında, en iyi modern beste ödülünü kazandı.

İlk albümün yayınlanmasının ardından yaklaşık 18 ay boyunca beste yapmayan Winehouse, tekrar çalışmaya başlayarak 30 Ekim 2006 tarihinde “Black to Black” albümünü, yine Salam Remi’nin prodüktörlüğünde yayınladı. Bu albüm İngiltere listelerinde farklı zamanlarda bir numaraya çıkarak büyük bir başarı yakaladı. "Black to Black" albümünün ardından gelen single çalışmalarından “Rehab”, ulusal listelerde 7 numaraya kadar yükseldi. Aynı yıl MTV Müzik Ödülleri’nde gerçekleştirdiği performans sonrası bu şarkı, Time dergisi tarafından 2007 yılında, yılın en iyi on şarkısından biri olarak gösterildi.

8 Ocak 2007 tarihinde, aynı albümün ikinci single çalışması olan “You Know I’m No Good”u yayınlayan Winehouse’a şarkının rap vokallerinde Ghostface Killah eşlik etti.

Albümlerinin Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlanmasının ardından, uluslararası ünü daha da artan Winehouse, bu ülkede yakaladığı başarı ile bir ilke imza atarak, gelmiş geçmiş en iyi çıkış yapan yabancı kadın vokal olarak nitelendirildi.

20 Haziran 2011 akşamı İstanbul Maçka Küçük Çiftlik Park'ta bir konser vereceği açıklanan sanatçının, konser tarihinden 1 gün önce organizayon iptal edildi. Amy Winehouse'un Avrupa turnesi içerisinde son verdiği Belgrad konseri olaylı geçmişti.

Ünlü sanatçı, 23 Temmuz 2011 cumartesi öğleden sonra saat 16 sıralarında İngiltere, Londra'daki evinde ölü bulunmuştur.

AMY WINEHOUSE'UN SON MİRASI

Yaşama 27 yaşında veda eden ve arkasında sadece iki albüm bırakan Amy Winehouse, vaftiz kızı Dionne Bromfield'ı hayattayken veliahdı olarak gösterdi ve desteğini hiç esirgemedi.