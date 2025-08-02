MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ana kadro için yarış sürüyor. Kıyasıya rekabetin sürdüğü, birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı programda, ana kadro giren son yarışmacı gecenin sonunda iki etaplı finalin ardından belli oldu. 20 yarışmacı ve yedeklerin belli olmasının ardından ise heyecan yerini dokunulmazlık oyunlarına bırakacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 2 Ağustos Masterchef ana kadroya kim girdi, 20. yarışmacı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...